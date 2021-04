Calcio | Gabriele Gravina scrive a Draghi | “Ci si adoperi per confermare la partita inaugurale degli Europei a Roma”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Una situazione complicata. Come è noto, gli2021 diavranno un format itinerante e si terranno anche in Italia quest’estate. E’ prevista, infatti, allo Stadio Olimpico diladella rassegna continentale tra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia. Il Governo italiano ha dato il via libera alla presenza del pubblico sugli spalti, ma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si auspica un po’ più di tempo dalla Uefa. “Verrà fatto ogni sforzo sia per tenere laall’Olimpico sia per permettere lo svolgimentialtri tre incontri come è stato ribadito dal ministro Speranza“, le parole a Radio Anch’io lo sport di Locatelli. Al momento la scadenza per costruire un progetto ...