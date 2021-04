Benevento-Sassuolo 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | la squadra di Inzaghi è ancora a rischio

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - enrico_gasta : RT @Cobretti_80: Per fortuna che c’è il Sassuolo dell’appuntato De Zerbi che incanta con il bel gioco e sbanca Benevento 1-0, grazie ad un… - OA_Sport : #Benevento-#Sassuolo 0-1, Serie A 2021: un autogol di Barba, e le parate di Consigli, regalano i tre punti agli emi… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sassuolo

0 - 1 nel posticipo della 30ª giornata della serie A di calcio, giocato allo stadio Vigorito.22.38 Serie A,0 - 1 Successo delnel Monday Night. Scintille in avvio con occasioni sui due fronti per Depaoli e Lopez. Ospiti più incisivi. Locatelli manda sull'esterno della rete. ...Con la vittoria del Sassuolo, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, in casa del Benevento si conclude la 30^ giornata di Serie A. Risultato finale di 0-1 in favore dei ...Il Benevento di Pippo Inzaghi sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel Monday Night della 30ª giornata di Serie A. I sanniti chiedono punti salvezza agli emiliani, che invece non hanno grandi ...