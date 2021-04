Barcellona, l’ex responsabile mercato sudamericano: “Assurdo scambiare Arthur con Pjanic” (Di lunedì 12 aprile 2021) Una rivelazione da parte dell’ex responsabile del mercato sudamericano del Barcellona sullo scambio Arthur-Pjanic. Ad André Cury non è andato giù la trattativa conclusa la scorsa estate dopo che lui aveva portato il centrocampista brasiliano a Barcellona. A Sport si è lasciato andare: “È Assurdo scambiare Arthur, 23 anni, che ha un ingaggio netto di due milioni, per un calciatore di 31 anni che chiede sei milioni. È normale che Arthur non abbia ancora espresso il suo calcio, è arrivato in un club come il Barça e ha avuto due infortuni che hanno interferito con la sua crescita. Quando è arrivato al Barcellona voleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Una rivelazione da parte deldeldelsullo scambio. Ad André Cury non è andato giù la trattativa conclusa la scorsa estate dopo che lui aveva portato il centrocampista brasiliano a. A Sport si è lasciato andare: “È, 23 anni, che ha un ingaggio netto di due milioni, per un calciatore di 31 anni che chiede sei milioni. È normale chenon abbia ancora espresso il suo calcio, è arrivato in un club come il Barça e ha avuto due infortuni che hanno interferito con la sua crescita. Quando è arrivato alvoleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. ...

Advertising

ItaSportPress : Neymar, l'ex agente: 'Al-Khelaifi aveva proposto catena di hotel e jet privato ma lui non voleva lasciare Barcellon… - sportli26181512 : '#Arthur-#Pjanic fu l'aberrazione del calcio': la rivelazione: André Cury, ex responsabile del Barcellona per il me… - Marco7230105475 : @chetempochefa @robersperanza Caro Speranza Lei è uguale a Suarez ex giocatore del Barcellona quando ha dato l'esam… - ItaSportPress : L'ex Barcellona racconta Messi: 'Preparava il caffé a Ronaldinho ma in campo era un mostro' -… - sportli26181512 : David Villa esalta Ibra: 'Giocatore spettacolare, sta facendo cose incredibili': Intervistato ai microfoni di Sky S… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona l’ex McAfee, la folle vita del miliardario Usa dell’antivirus: arrestato a Barcellona per evasione fiscale Corriere della Sera