Bancomat, problemi per molti italiani: cosa è successo (Di lunedì 12 aprile 2021) Bancomat, segnalazioni e ansia per moltissimi italiani in queste ore. Ecco cosa è successo in Italia Se in questo giorni avete vissuto o state tuttora vivendo dei disagi presso il Bancomat e non solo, probabilmente è perché siete clienti di Ubi Banca. Ma nessun allarme: le problematiche, piuttosto, sono dovute a un’importante operazione realizzato dall’istituto. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 aprile 2021), segnalazioni e ansia perssimiin queste ore. Eccoin Italia Se in questo giorni avete vissuto o state tuttora vivendo dei disagi presso ile non solo, probabilmente è perché siete clienti di Ubi Banca. Ma nessun allarme: le problematiche, piuttosto, sono dovute a un’importante operazione realizzato dall’istituto. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Bancomat, problemi per molti italiani: cosa è successo Consumatore.com Acquisti online ma il prodotto non arriva o viene consegnato danneggiato: rimborsi e resi, ecco come proteggersi Gli acquisti online sono diventati un'esigenza. La pandemia ha funzionato da accelerante ma non ha fatto venire meno i classici dubbi degli acquisti a distanza, specie sulla sicurezza ...

Conti correnti online, Iban, carte di credito cosa cambia per clienti con fusione Intesa-Ubi Il principale cambiamento che attende tutti i correntisti è il cambiamento del codice Iban. Ecco cosa bisogna fare e a cosa prestare attenzione. Quella di oggi 12 aprile 2021 è una giornata di ...

