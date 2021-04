Bafta 2021: la regina del red carpet è Phoebe Dynevor (Di lunedì 12 aprile 2021) La bellezza di Phoebe Dynevor ai Bafta 2021. Inglese di Trafford, un borgo metropolitano di Manchester, l’attrice protagonista di Bridgerton, arriva nella sua Londra per conquistarla. In questa edizione speciale dei Bafta 2021 (favolosamente in presenza dopo la pandemia) dove si sente l’assenza della Royal Family (in lutto per la morte del Principe Filippo), la regina è lei. Phoebe Dynevor, 25 anni da compiere tra pochi giorni. Una regina in abito Louis Vuitton e make up e acconciatura che andiamo subito a scoprire. Un beauty look glam ma super raffinato. Che si addice a una come Phoebe. O come Daphne… Bafta 2021: alla scoperta del beauty look di ... Leggi su amica (Di lunedì 12 aprile 2021) La bellezza diai. Inglese di Trafford, un borgo metropolitano di Manchester, l’attrice protagonista di Bridgerton, arriva nella sua Londra per conquistarla. In questa edizione speciale dei(favolosamente in presenza dopo la pandemia) dove si sente l’assenza della Royal Family (in lutto per la morte del Principe Filippo), laè lei., 25 anni da compiere tra pochi giorni. Unain abito Louis Vuitton e make up e acconciatura che andiamo subito a scoprire. Un beauty look glam ma super raffinato. Che si addice a una come. O come Daphne…: alla scoperta del beauty look di ...

