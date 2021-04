Bafta 2021: i beauty look più belli delle star (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sono certo i red carpet virtuali e i collegamenti digitali a spegnere il glamour delle cerimonie di premiazione. In attesa degli Oscar, le beauty addicted possono iniziare a deliziarsi con i make-up scenografici e le acconciature sfoggiate dalle star in occasione dei BAFTA 2021, British Academy Film and Television Arts Awards. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sono certo i red carpet virtuali e i collegamenti digitali a spegnere il glamour delle cerimonie di premiazione. In attesa degli Oscar, le beauty addicted possono iniziare a deliziarsi con i make-up scenografici e le acconciature sfoggiate dalle star in occasione dei BAFTA 2021, British Academy Film and Television Arts Awards.

