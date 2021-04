Assobibe | - 40% nel 2020 e a marzo 2021 - 57% | preoccupano sugar e plastic tax

(Di lunedì 12 aprile 2021) "Le misure restrittive attuate sul canale Ho. Re. Ca. hanno determinato perdite per il 40% del valore del mercato delle bevande analcoliche: nessun ristoro è stato previsto per gli operatori, come le ...

"Le misure restrittive attuate sul canale Ho. Re. Ca. hanno determinato perdite per il% del valore del mercato delle bevande analcoliche: nessun ristoro è stato previsto per gli ...diin ...... il presidente di Assobirra Michele Cason , il presidente diGiangiacomo Pierini , il ...gli eventi tra talk, webinar, demo e presentazioni di prodotto organizzati sia dai partner (in ...Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le misure restrittive attuate sul canale Ho.Re.Ca. hanno determinato perdite per il 40% del valore del mercato delle bevande analcoliche: nessun ristoro è stato previsto p ...