Amici è diventato un siparietto tra prof a discapito dei ragazzi | resta in gioco chi serve di più allo show

(Di lunedì 12 aprile 2021) Quando si è saputo che i giudici del serale di20 sarebbero stati l’ex ballerino (di) Stefano De Martino, l’ex insegnante (di) Stash, l’ex concorrente (diCelebrities) Emanuele Filiberto di Savoia, il primo pensiero di molti è stato: si vede che quest’anno Piersilvio ha tagliato il budget. Sai com’è, la pandemia, la crisi, per non parlare dei migliaia di metri quadri di plexiglass acquistati per non rinunciare al pubblico in studio… C’è invece chi, come la sottoscritta, ha preferito immaginare Queen Mary che a occhi chiusi come la dea bendata del “Lotto alle otto” seleziona contatti a caso sulla rubrica. E l’abbiamo scampata bella, che rischiavamo di trovarci sulle poltrone rosse Tina Cipollari e Danielona di Uomini e Donne. Poi il serale è iniziato e la realtà ha dato ragione ai più scettici ...