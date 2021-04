Al Napoli mancano i tifosi, parte la Challenge per ridare voce allo stadio Maradona (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Acqua Lete e la Ssc Napoli inaugurano un nuovo capitolo della loro storica partnership. Dal 2020, a causa della pandemia, gli stadi di tutta Italia hanno chiuso al pubblico, lasciando i calciatori nel silenzio, senza la spinta della voce dei tifosi. Nasce così l’iniziativa #CoroaCoreLete, per riportare la voce e il calore della tifoseria allo stadio Diego Armando Maradona in modo originale e assolutamente innovativo attraverso una Challenge su Tik Tok. “Lete – spiegano dal Calcio Napoli – ha registrato un coro da stadio che racconta, nonostante le distanze, l’amore dei tifosi per la loro squadra del cuore e saranno proprio i campioni del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Acqua Lete e la Sscinaugurano un nuovo capitolo della loro storica partnership. Dal 2020, a causa della pandemia, gli stadi di tutta Italia hanno chiuso al pubblico, lasciando i calciatori nel silenzio, senza la spinta delladei. Nasce così l’iniziativa #CoroaCoreLete, per riportare lae il calore della tifoseriaDiego Armandoin modo originale e assolutamente innovativo attraverso unasu Tik Tok. “Lete – spiegano dal Calcio– ha registrato un coro dache racconta, nonostante le distanze, l’amore deiper la loro squadra del cuore e saranno proprio i campioni del ...

