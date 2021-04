Agente crivellato di proiettili durante un controllo stradale | la dashcam filma tutto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Unè stato ucciso a colpi di fucileun normale. Ha fermato un uomo con una storia criminale violenta. Il dramma è stato ripreso da unaDoveva essere unautodi routine ma è finito in tragedia. Non ce l’ha fatta undi polizia del New Mexico, tragicamente L'articolo NewNotizie.it.

Non ce l'ha fatta un agente di polizia del New Mexico, tragicamente ucciso da un automobilista che poco prima aveva fermato per un semplice controllo e che è uscito dal veicolo impugnando un'arma da ... Un agente è stato ucciso a colpi di fucile durante un normale controllo stradale. Ha fermato un uomo con una storia criminale violenta. Il dramma è stato ripreso da una dashcam Doveva essere un contro ...