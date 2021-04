Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 07:30 (Di domenica 11 aprile 2021) Viabilità DEL 11 APRILE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE, OGGI AL VIA LA SECONDA FASE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; SUL FRONTE DELLA Viabilità ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE DELLA ZONA INTERESSATA; FINO ALL’ALBA DI DOMANI 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB LA NUVOLA, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO. PER MAGGIORI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021)DEL 11 APRILEORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE, OGGI AL VIA LA SECONDA FASE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; SUL FRONTE DELLAATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE DELLA ZONA INTERESSATA; FINO ALL’ALBA DI DOMANI 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB LA NUVOLA, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO. PER MAGGIORI ...

Advertising

er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma ??? #ABBFormulaE #RomeEPrix ??? ?? fino al #12aprile ?? Le modifiche alla viabilità e come raggiungere il centro… - LuceverdeRoma : ?? #Roma ??? #ABBFormulaE #RomeEPrix ??? ?? fino al #12aprile ?? Le modifiche alla viabilità e come raggiungere il c… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-04-2021 - astralmobilita : ??#NOTIZIARIO #VIDEO #ASTRALINFOMOBILITÀ #10aprile ??#Gaeta: #lavori sulla #SR213 #Flacca ??#Civitavecchia: lavori al… - MonicaSpizzico : RT @LuceverdeRoma: ??? #FormulaE ?? #10aprile #11aprile ?? Le modifiche alla viabilità e come raggiungere il centro vaccinale 'La Nuvola'… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Provincia di Modena: nel 2020 entrate in calo per sei milioni, 27 ... per effetto delle legge sul riordino e ridimensionamento dell'ente, la Provincia ha girato a Roma ... in conclusione, del Selmi a Modena e del polo Levi - Paradisi a Vignola; sulla viabilità lo scorso ...

Provincia di Modena: nel 2020 entrate in calo per sei milioni, 27 milioni versati allo Stato, i dati nel consuntivo ... per effetto delle legge sul riordino e ridimensionamento dell'ente, la Provincia ha girato a Roma ... in conclusione, del Selmi a Modena e del polo Levi - Paradisi a Vignola; sulla viabilità lo scorso ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... per effetto delle legge sul riordino e ridimensionamento dell'ente, la Provincia ha girato a... in conclusione, del Selmi a Modena e del polo Levi - Paradisi a Vignola; sullalo scorso ...... per effetto delle legge sul riordino e ridimensionamento dell'ente, la Provincia ha girato a... in conclusione, del Selmi a Modena e del polo Levi - Paradisi a Vignola; sullalo scorso ...