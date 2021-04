Tutto su Silvio Orlando, il pluripremiato attore che suonava il flauto traverso (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco chi è Silvio Orlando: dalla biografia alla vita privata, ecco Tutto quello che c’è da sapere sul pluripremiato attore napoletano. Silvio Orlando è uno dei più celebri e amati attori italiani. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi del cinema italiano degli ultimi anni, da Gabriele Salvatores a Nanni Moretti, da Paolo Virzì Riccardo Milani, passando per Pupi Vati, Fausto Brizzi, Michele Placido, Giovanni Veronesi, Paolo Sorrentino e molti altri. Silvio Orlando non è apprezzato solamente dal pubblico, ma anche da colleghi e addetti ai lavori, come anche i tanti premi vinti in carriera dimostrano. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora Tutto quello che c’è da sapere su di lui. ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco chi è: dalla biografia alla vita privata, eccoquello che c’è da sapere sulnapoletano.è uno dei più celebri e amati attori italiani. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi del cinema italiano degli ultimi anni, da Gabriele Salvatores a Nanni Moretti, da Paolo Virzì Riccardo Milani, passando per Pupi Vati, Fausto Brizzi, Michele Placido, Giovanni Veronesi, Paolo Sorrentino e molti altri.non è apprezzato solamente dal pubblico, ma anche da colleghi e addetti ai lavori, come anche i tanti premi vinti in carriera dimostrano. Dalla biografia alla vita privata, vediamo oraquello che c’è da sapere su di lui. ...

