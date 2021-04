Troppi suicidi, il Vessel a New York verrà smantellato (Di domenica 11 aprile 2021) Il Vessel nell'area di Hudson Yards a New Yor k verrà smantellato. La struttura in rame alta oltre 45 metri la cui forma assomiglia ad un nido d'ape si è rivelata un rischio alla sicurezza pubblica ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) Ilnell'area di Hudson Yards a New Yor k. La struttura in rame alta oltre 45 metri la cui forma assomiglia ad un nido d'ape si è rivelata un rischio alla sicurezza pubblica ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Troppi suicidi: a New York la Hudson Yards Vessel sarà smantellata - leggoit : Troppi suicidi: a New York la Hudson Yards Vessel sarà smantellata - valeriaderosa : RT @TravelacademyIt: #travel #news : Troppi suicidi, il Vessel a New York verrà smantellato - paferro : ANSA/Troppi suicidi, il Vessel a New York verra’ smantellato (una vita molto breve, direi) - TravelacademyIt : #travel #news : Troppi suicidi, il Vessel a New York verrà smantellato -