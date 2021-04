Sonego batte in rimonta Djere e conquista il secondo titolo in carriera (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego batte in rimonta il campione in carica Laslo Djere e aggiunge in bacheca il secondo titolo della sua carriera nel circuito maggiore. La vittoria inoltre gli fa guadagnare punti preziosi in classifica che domani lo vedrà per la prima volta in carriera in Top 30. Sonego fa l’en plein a Cagliari Comincia in salita la partita di Sonego, che già nel primo game è chiamato a salvare tre palle break, non riuscendo però a tenere il servizio ai vantaggi. Nel game successivo ha quattro chance per recuperare subito il vantaggio, ma Djere è abile a gestire gli attacchi del piemontese tenendo il turno di battuta. Il serbo – che è alla terza partita contro un italiano a Cagliari dopo quelle con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzoinil campione in carica Lasloe aggiunge in bacheca ildella suanel circuito maggiore. La vittoria inoltre gli fa guadagnare punti preziosi in classifica che domani lo vedrà per la prima volta inin Top 30.fa l’en plein a Cagliari Comincia in salita la partita di, che già nel primo game è chiamato a salvare tre palle break, non riuscendo però a tenere il servizio ai vantaggi. Nel game successivo ha quattro chance per recuperare subito il vantaggio, maè abile a gestire gli attacchi del piemontese tenendo il turno di battuta. Il serbo – che è alla terza partita contro un italiano a Cagliari dopo quelle con ...

