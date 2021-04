Serie A, Inter-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) Il “lunch match” della trentesima giornata di Serie A in programma oggi a “San Siro” alle 12:30 è Inter–Cagliari. La sfida può rivelarsi decisiva sia in chiave scudetto che in chiave salvezza. Ecco le ultime sul recupero tra le due compagini. L’Inter, con 71 punti accumulati e dopo il tanto discusso successo contro il Sassuolo, arriva alla sfida di San Siro con tanta consapevolezza e voglia di confermarsi. Un ulteriore successo avvicinerebbe ulteriormente i nerazzurri al successo finale. Conte, che dovrà fare a meno di Barella per la prima volta in stagione, vuole proseguire la striscia di vittorie consecutive. Il Cagliari non galleggia invece in buone acque e viene da tre sconfitte consecutive; il Torino è ormai sopra di cinque punti e la salvezza si fa sempre più complessa. I ragazzi di Semplici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Il “lunch match” della trentesima giornata diA in programma oggi a “San Siro” alle 12:30 è. La sfida può rivelarsi decisiva sia in chiave scudetto che in chiave salvezza. Ecco le ultime sul recupero tra le due compagini. L’, con 71 punti accumulati e dopo il tanto discusso successo contro il Sassuolo, arriva alla sfida di San Siro con tanta consapevolezza e voglia di confermarsi. Un ulteriore successo avvicinerebbe ulteriormente i nerazzurri al successo finale. Conte, che dovrà fare a meno di Barella per la prima volta in stagione, vuole proseguire la striscia di vittorie consecutive. Ilnon galleggia invece in buone acque e viene da tre sconfitte consecutive; il Torino è ormai sopra di cinque punti e la salvezza si fa sempre più complessa. I ragazzi di Semplici ...

