Riforma sostegno, adempimenti 2020/21: PEI provvisorio entro il 30 giugno e curricolo studente (Di domenica 11 aprile 2021) Nuovo PEI, quali sono gli adempimenti che devono assolvere le scuole nel corrente anno scolastico e cosa viene rinviato all'a.s. 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) Nuovo PEI, quali sono gliche devono assolvere le scuole nel corrente anno scolastico e cosa viene rinviato all'a.s. 2021/22. L'articolo .

Advertising

Camy92693501 : RT @ComitatoPa: @ManuelTuzi @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle On. @ManuelTuzi Grazie per il sostegno dato alla nostra causa riguardante l'ingius… - AdeleSculli : RT @ComitatoPa: @ManuelTuzi @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle On. @ManuelTuzi Grazie per il sostegno dato alla nostra causa riguardante l'ingius… - GretaFarruggia : RT @ComitatoPa: @ManuelTuzi @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle On. @ManuelTuzi Grazie per il sostegno dato alla nostra causa riguardante l'ingius… -