Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Ranieri 'complimenti alla Samp, era gara difficile' 'Sul loro secondo gol avrei fischiato il fallo. Futuro? Vediamo' - cn1926it : #Sampdoria, #Ranieri: “Sul gol annullato #Thorsby non fa fallo su #Koulibaly, complimenti al #Napoli e a #Gattuso” - ansa_liguria : Ranieri 'complimenti alla Samp, era gara difficile' - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Sul gol di Thorsby il fallo è di Keita, ma ho un dubbio sul 2-0 del Napoli. Gara bella e comba… - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Ho fatto i complimenti a Gattuso' -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri complimenti

Rammaricato per alcuni episodi, soddisfatto per la prestazione. Claudioha commentato così la sconfitta con il Napoli. "La squadra ha giocato bene, ha dato filo da ... Io ho fatto i...al Napoli ed a Gattuso per la vittoria. Thorsby su Koulibaly? Credo piu' Keita sul portiere, e' stato fischiato questo intervento Claudio, allenatore della Sampdoria , ha ...L’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri, dopo la sconfitta di Marassi per 0-2 ad ... difficoltà che avevamo perchè mi mancavano i play bassi“. “Gli ho fatto i complimenti perchè mi piace come gioca ...(ANSA) – GENOVA, 11 APR – Rammaricato per alcuni episodi, soddisfatto per la prestazione. Claudio Ranieri ha commentato così la sconfitta con il Napoli. “La squadra ha giocato bene, ha dato filo da to ...