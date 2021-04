Pelè: “Maradona non era amico intimo ma scherzavamo. Covid? Vaccini importanti” (Di domenica 11 aprile 2021) Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto semplicemente come Pelè, si è raccontato nel corso del programma di Rai 3 “Che Tempo Che Fa”. L’intervista con Fabio Fazio si è aperta con una battuta: “Non chiamatemi signore, il mio nome è Pelè. Se lo fate mi sento molto vecchio“. “A volte ci incontravamo anche se non avevamo un’amicizia intima. Quando capitava alle volte scherzavamo“ ha detto la leggenda del calcio mondiale in merito al rapporto col compianto Diego Armando Maradona, “Lui diceva: dicono che sono il migliore. E io rispondevo: potrai essere anche il migliore ma io segnavo di testa, di destro, di sinistro… Insomma scherzavamo“. L’ottantenne gloria del pallone ha poi ricordato i suoi inizi e il tentativo di emulare suo papà, definito come “numero nove e cannoniere, specialista dei gol ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto semplicemente come, si è raccontato nel corso del programma di Rai 3 “Che Tempo Che Fa”. L’intervista con Fabio Fazio si è aperta con una battuta: “Non chiamatemi signore, il mio nome è. Se lo fate mi sento molto vecchio“. “A volte ci incontravamo anche se non avevamo un’amicizia intima. Quando capitava alle volte“ ha detto la leggenda del calcio mondiale in merito al rapporto col compianto Diego Armando, “Lui diceva: dicono che sono il migliore. E io rispondevo: potrai essere anche il migliore ma io segnavo di testa, di destro, di sinistro… Insomma“. L’ottantenne gloria del pallone ha poi ricordato i suoi inizi e il tentativo di emulare suo papà, definito come “numero nove e cannoniere, specialista dei gol ...

