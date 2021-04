Palù (Aifa): "Il vaccino AstraZeneca non è stato vietato, ma suggerito agli over 60" (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca “non è stato vietato, non è controindicato neanche nei più giovani. Si sottoscrive un consenso informato, e se un 40enne o un 50enne lo vuole fare lo può fare, ovviamente c’è una anamnesi. Non c’è nulla che vieti”. Così il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù a ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3. Quella dai 60 in su è “un suggerimento per una età preferenziale” spiega Palù, e “l’approccio non è nè più nè meno che quello cautelativo sulla base dei dati che via via si producono”. Dai 60 ai 70 la vaccinazione è al 12%, lo stesso tra 70 e 80, mentre per over 80 è del 75%. In queste fasce di popolazione, dai 60 in su, spiega Palù, ci sono i soggetti più esposti al rischio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Il“non è, non è controindicato neanche nei più giovani. Si sottoscrive un consenso informato, e se un 40enne o un 50enne lo vuole fare lo può fare, ovviamente c’è una anamnesi. Non c’è nulla che vieti”. Così il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (), Giorgioa ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3. Quella dai 60 in su è “un suggerimento per una età preferenziale” spiega, e “l’approccio non è nè più nè meno che quello cautelativo sulla base dei dati che via via si producono”. Dai 60 ai 70 la vaccinazione è al 12%, lo stesso tra 70 e 80, mentre per80 è del 75%. In queste fasce di popolazione, dai 60 in su, spiega, ci sono i soggetti più esposti al rischio ...

