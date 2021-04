Luciano Moggi risponde a Rizzoli: “Mi pento di non aver chiuso Copelli negli spogliatoi” (Di domenica 11 aprile 2021) Luciano Moggi torna a parlare di Calciopoli e lo fa rispondendo a un’intervista dell’attuale designatore della Serie A, Nicola Rizzoli, che aveva parlato dello scandalo del calcio italiano. L’ex direttore generale della Juventus ricorda che il fischietto bolognese fu avvantaggiato dallo scandalo: “Non si capisce di cosa parli Rizzoli, lui è stato uno di quelli che ne ha tratto vantaggio visto che la sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per non aver commesso il fatto. Se qualche arbitro fosse stato condannato per aver aiutato la Juve avrebbe ragione, ma così non è stato e non è dato sapere di quale danno stia parlando il designatore. Lui è stato anzi uno di quelli che ne ha tratto vantaggio perché la sua carriera è stata ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)torna a parlare di Calciopoli e lo fando a un’intervista dell’attuale designatore della Serie A, Nicola, che aveva parlato dello scandalo del calcio italiano. L’ex direttore generale della Juventus ricorda che il fischietto bolognese fu avvantaggiato dallo scandalo: “Non si capisce di cosa parli, lui è stato uno di quelli che ne ha tratto vantaggio visto che la sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per noncommesso il fatto. Se qualche arbitro fosse stato condannato peraiutato la Juve avrebbe ragione, ma così non è stato e non è dato sapere di quale danno stia parlando il designatore. Lui è stato anzi uno di quelli che ne ha tratto vantaggio perché la sua carriera è stata ...

