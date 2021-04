Letta | Europa senza Next generation Ue sarebbe saltata

(Di domenica 11 aprile 2021) "Se non ci fosse statoUe oggi non cipiù l'Unione Europea". Lo ha detto il segretario del Pd Enricointervenendo alla due giorni della scuola di formazione politica ...

...dem Gianni Cuperlo."Next Generation Ue è la svolta della vita europea - ha spiegato- rendere ... se non si fosse intrapresa la strada del Next Generation Ue io credo che l'sarebbe saltata, ...Roma, 11 apr 10:49 - La scelta della sostenibilità inclusiva fatta dall'- inclusività ambientale e sociale - è di evitare la contrapposizione tra la..."Un partito come il Pd si deve schierare su questi due obiettivi: questi 750 miliardi di euro" del Recovery plan "siano utilizzati ...Lo ha evidenziato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento sul tema "Next generation Eu, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa" nell’ambito del ...