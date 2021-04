La Compagnia del Cigno torna a suonare su Rai 1 (Di domenica 11 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 - Alessio Boni Oltre due anni fa si concludeva su Rai 1 la prima stagione de La Compagnia del Cigno e oggi i sette giovani musicisti, protagonisti di questo racconto ambientato all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sono pronti a mostrare al pubblico come sono cresciuti, cambiati, e ad affrontare le nuove sfide che Monica Rametta e il regista Ivan Cotroneo hanno scritto per loro. Sei nuove prime serate, prodotte da Indigo Film e Rai Fiction con il patrocinio del Comune di Milano, che prenderanno il via questa sera alle 21.25. Il cast della prima stagione è confermato: ci saranno Alessio Boni (il Maestro Marioni), Anna Valle (sua moglie Irene), Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Ario Nikolaus Sgroi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 aprile 2021) Ladel2 - Alessio Boni Oltre due anni fa si concludeva su Rai 1 la prima stagione de Ladele oggi i sette giovani musicisti, protagonisti di questo racconto ambientato all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sono pronti a mostrare al pubblico come sono cresciuti, cambiati, e ad affrontare le nuove sfide che Monica Rametta e il regista Ivan Cotroneo hanno scritto per loro. Sei nuove prime serate, prodotte da Indigo Film e Rai Fiction con il patrocinio del Comune di Milano, che prenderanno il via questa sera alle 21.25. Il cast della prima stagione è confermato: ci saranno Alessio Boni (il Maestro Marioni), Anna Valle (sua moglie Irene), Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Ario Nikolaus Sgroi ...

