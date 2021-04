La compagnia del Cigno 2: quante puntate, durata e quando finisce (Di domenica 11 aprile 2021) quante puntate sono previste per La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fiction in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in totale andranno in onda sei puntate (due episodi a puntata: dodici episodi totali). La prima andrà in onda domenica 11 aprile 2021; l’ultima domenica 16 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa delle varie puntate su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: domenica 11 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: domenica 18 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: domenica 25 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata: domenica 2 maggio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: domenica 9 maggio 2021, ore 21,25 Sesta puntata: domenica 16 maggio 2021, ore 21,25 durata Ma quanto dura (durata) ogni puntata ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021)sono previste per Ladel2, la seconda stagione della fiction in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in totale andranno in onda sei(due episodi a puntata: dodici episodi totali). La prima andrà in onda domenica 11 aprile 2021; l’ultima domenica 16 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa delle variesu Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: domenica 11 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: domenica 18 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: domenica 25 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata: domenica 2 maggio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: domenica 9 maggio 2021, ore 21,25 Sesta puntata: domenica 16 maggio 2021, ore 21,25Ma quanto dura () ogni puntata ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - AzzolinaLucia : Questa è la seconda Pasqua che viviamo in compagnia del covid, ma tutti noi speriamo sia anche l’ultima. Bisogna r… - unbelrumore : comunque dopo la compagnia del cigno recupero volevo fare la rockstar perché è ora - mereu_giorgio : RT @Vecchia_Dentro_: Ciao, faccio parte del cosiddetto gruppo delle 'cassiere del supermercato' che il vaccino lo vedrà nel 2022 se va bene… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 11 APRILE 2021: UNA DOMENICA TRA PELÈ A CHE TEMPO CHE FA, LA COMPAGNIA DEL CIGNO E BONOLIS -