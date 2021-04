Juve Genoa 2-0 LIVE | inizia la ripresa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 aprile 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'”Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 2? Occasione Ronaldo – Tiro-cross dalla sinistra del portoghese, con Perin che esce e smanaccia coi pugni. 4? Gol Kulusevski – Grande azione di Cuadrado a destra che entra in area e serve Kulusevski a rimorchio. Sinistro a giro che battezza l’incrocio. 6? Tiro Chiesa – Sterza sul destro e calcia l’esterno, trovando la risposta in presa bassa di Perin. 10? Tiro Ronaldo – Percussione del portoghese e sinistro dalla distanza, con il pallone che ...