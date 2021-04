Iran: incidente in un impianto di arricchimento dell'uranio (Di domenica 11 aprile 2021) Un non meglio definito "incidente" è avvenuto questa mattina all'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz nell'Iran centrale, senza causare vittime né dispersione di materiale radioattivo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Un non meglio definito "" è avvenuto questa mattina all'didi Natanz nell'centrale, senza causare vittime né dispersione di materiale radioattivo, ...

Incidente alla rete elettrica dell'impianto nucleare di Natanz, Iran Il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi ha detto domenica che un incidente è avvenuto in una parte della rete di distribuzione di elettricità dello ...

