Incredibile in Fiorentina-Atalanta, Vlahovic pareggia: ma Ilicic su rigore fa 2-3 (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Succede qualsiasi cosa in Fiorentina-Atalanta, posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Prima il gol del 2-2 grazie a Dusan Vlahovic che sfrutta alla perfezione l’assist di Kouamè ma la gioia di Iachini dura solamente qualche minuto visto che per un fallo di mano di Caceres l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto Ilicic non sbaglia, nonostante il tiro centrale, e batte Dragowski. Ecco i VIDEO. 2-2 Vlahovic 2-3 Ilicic SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Succede qualsiasi cosa in, posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Prima il gol del 2-2 grazie a Dusanche sfrutta alla perfezione l’assist di Kouamè ma la gioia di Iachini dura solamente qualche minuto visto che per un fallo di mano di Caceres l’arbitro fischia. Dal dischettonon sbaglia, nonostante il tiro centrale, e batte Dragowski. Ecco i. 2-22-3SportFace.

Advertising

Alessan19701982 : @Fiorentinanews Caro Presidente, spero che questa ulteriore figuraccia le faccia prendere delle decisioni important… - lolloviola10 : Fiorentina a lezione di calcio da una squadra che fino a qualche anno fa non gli legava nemmeno le scarpe. Incredi… - GaudericoPrimo : Incredibile... (per me) Parlano della Fiorentina solo perché in realtà stanno parlando dell’Atalanta. Complimenti… - Domenic71128770 : @FabRavezzani A me rimane in mente quello con la Fiorentina dove il portiere ha agganciato Bernardeschi detto da tu… - rossonero_ross1 : @pisto_gol @TiElleKappa E quindi? Il gol di Destro contro la Fiorentina parte da Masiello costruito con una serie d… -