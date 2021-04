Giornata del Mare, Assonautica rilancia: “Occorre ministero ad hoc” (Di domenica 11 aprile 2021) Si costituisca il ministero del Mare: la richiesta, rilanciata alla vigilia della Giornata del Mare, la cui ricorrenza è oggi, 11 aprile, è un cavallo di battaglia del Presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora (nella foto), cui ha fatto da eco anche il Propeller Clubs, nel corso di un meeting svoltosi mercoledì scorso. L’obiettivo, è di chiedere un intervento al Governo Draghi per rilanciare con forza il tema di un dicastero orientato al rilancio della blue economy. Il ministero dovrà sostenere il cluster marittimo italiano, che riveste un ruolo fondamentale per il rilancio dell’economia, dotando di strumenti operativi gli operatori economici. ministero del Mare: “Confronto per la blue economy” La richiesta ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 11 aprile 2021) Si costituisca ildel: la richiesta,ta alla vigilia delladel, la cui ricorrenza è oggi, 11 aprile, è un cavallo di battaglia del Presidente diItaliana Giovanni Acampora (nella foto), cui ha fatto da eco anche il Propeller Clubs, nel corso di un meeting svoltosi mercoledì scorso. L’obiettivo, è di chiedere un intervento al Governo Draghi perre con forza il tema di un dicastero orientato al rilancio della blue economy. Ildovrà sostenere il cluster marittimo italiano, che riveste un ruolo fondamentale per il rilancio dell’economia, dotando di strumenti operativi gli operatori economici.del: “Confronto per la blue economy” La richiesta ...

