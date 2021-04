Francesco Pannofino su Harry Potter: "All'inizio i libri della saga non mi appassionavano" (Di domenica 11 aprile 2021) Francesco Pannofino ha svelato che all'inizio non era un vero fan della saga di Harry Potter: i libri non lo appassionavano tanto e neanche i film; poi qualcosa gli ha fatto cambiare idea. Direste mai che colui che ha prestato la voce ad Hagrid di Harry Potter non era un fan della saga? Eppure Francesco Pannofino ha svelato che né i film né i libri lo appassionavano particolarmente. Poi ha cambiato idea. Tra le rivelazioni venute fuori durante le dirette nei canali Twitch di Ultrapop Festival, c'è quella del grande Francesco Pannofino sul suo rapporto col mondo di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021)ha svelato che all'non era un vero fandi: inon lotanto e neanche i film; poi qualcosa gli ha fatto cambiare idea. Direste mai che colui che ha prestato la voce ad Hagrid dinon era un fan? Eppureha svelato che né i film né iloparticolarmente. Poi ha cambiato idea. Tra le rivelazioni venute fuori durante le dirette nei canali Twitch di Ultrapop Festival, c'è quella del grandesul suo rapporto col mondo di ...

