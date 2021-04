Domenica In | Mara Venier lo fa sempre | impossibile non notarlo

Leggi su youmovies

(Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la regina della, non solo con gli ascolti in continua crescita ma anche per lo stile: avete notato quel dettaglio che non manca mai nel suo look? Neanche la diretta competizione con Barbara D’Urso ha fermato la crescita diIn, che ogni settimana registra ascolti alle stelle. Da4 aprile, infatti,