Advertising

PlayTheSilence_ : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Darmian segna, poi tutti in campo compreso… #Conte: il meglio di #InterCagliari - Gazzetta_it : VIDEO #Darmian segna, poi tutti in campo compreso… #Conte: il meglio di #InterCagliari - VPrivaci : Sai quando ami profondamente un giocatore e ti fa felice anche quando segna con le altre squadre? #Darmian ?????? - havea_we : @Redblack100x100 mi sa che hai 12 anni... solo un bambino potrebbe pensare che una cosa del genere possa ferire gli… - AzzurroTime : Inter-Cagliari 1-0, segna Darmian - -

Ultime Notizie dalla rete : Darmian segna

L'Inter a San Siro supera il Cagliari 1 - 0 con una rete dial 77'. Ecco gli scatti più belliL'Inter molte più volte: Vicario para molto bene su Eriksen all'11' (la sua prima parata in Serie A) e sual 40'. Blocca facile dal limite su Sanchez (cheanche l'1 - 0 ma in fuorigioco)...Inter-Cagliari 1-0 le pagelle: Hakimi rompe l'equilibrio con uno scatto imprvedibile, Darmian realizza, bene tutta la difesa.Sono 24 gol segnati in undici partite con soli 4 subiti e 6 vittorie ... alto livello nel primo tempo su un tiro a giro di Eriksen e su sinistro ravvicinato di Darmian dopo uno-due con Sanchez. Il ...