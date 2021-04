Advertising

Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - HuffPostItalia : Zingaretti: 'Già in estate moriranno meno persone di Covid' - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'quasi fuori dal tunnel, questa estate moriranno meno persone'... - PPF641 : @Mezzorainpiu zingaretti che vanta la virtuosità di Roma nella gestione COVID... dimenticando che il sindaco è que… - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'Salvini gestisce il potere e poi va in piazza, è demagogia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

...del Lazio Daniele Giannini (Lega) ha presentato un'interrogazione al governatore Nicola... Vaccino anti -, cosa dire a chi ha paura?/ Lo studio: "Citare dati e restrizioni""Riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione, è la condanna a morte dell'impresa. La soluzione l'ha data Biden: soldi in taca, vaccino nel braccio". Lo ha detto Nicolaa Mezz'ora in più. "Il tema è l'irresponsabilità della politica che cavalca la protesta e non ha il coraggio di dire la verità, la ripresa c'è quando avremo sconfitto il virus", ha aggiunto ...La dichiarazione del presidente della Regione Lazio. "Matteo Salvini e la Lega hanno condiviso tutte le scelte del governo Draghi. La differenza è fra chi ha il coraggio di assumere le proprie respons ...Lo ha detto Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più. "Il tema è l'irresponsabilità della politica che cavalca la protesta e non ha il coraggio di dire la verità, la ripresa c'è quando avremo sconfitto il ...