Covid, ultime news. Speranza: "Riaperture graduali, non possiamo bruciare le tappe". LIVE (Di domenica 11 aprile 2021) "possiamo provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producono gli effetti e la vaccinazione sale" .In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Nuovo forte calo dei ricoveri ordinari (-403), le terapie intensive sono di 3 unità in meno. Pechino per la prima volta parla della scarsa validità dei suoi farmaci anti Covid: "Non hanno un tasso di protezione molto alto". La Johns Hopkins: da inizio pandemia 135 milioni di casi nel mondo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 aprile 2021) "provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producono gli effetti e la vaccinazione sale" .In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Nuovo forte calo dei ricoveri ordinari (-403), le terapie intensive sono di 3 unità in meno. Pechino per la prima volta parla della scarsa validità dei suoi farmaci anti: "Non hanno un tasso di protezione molto alto". La Johns Hopkins: da inizio pandemia 135 milioni di casi nel mondo.

