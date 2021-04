Covid, Palù (Aifa): "Con nuovo governo netto cambio di passo" (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Raitre Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Raitre

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Palù (Aifa): 'AstraZeneca non vietato a giovani, over 60 è indicazione' Lo ha detto Giorgio Palù, presidente di Aifa, sottolineando che nei confronti del siero anti - Covid anglo - svedese 'l'approccio è cautelativo, sulla base dei dati'. Palù ha quindi spiegato che 'l'...

Coronavirus in Trentino, 4 Comuni diventano Covid - free. Registrati 9 guariti a Ala e Pergine. Ecco i territori senza contagi ... Sfruz , Strembo , Ruffrè - Mendola , Frassilongo , Croviana , Bresimo , Bocenago , Palù del ... il dato scende da 1.969 a 1.800 persone che presentano un'infezione da Covid. Ci sono 16 Comuni ...

