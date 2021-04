Cosa ha detto Ibrahimovic all’arbitro Maresca? (Di domenica 11 aprile 2021) Serie A, Cosa ha detto Ibrahimovic all’arbitro Maresca per meritarsi il cartellino rosso e l’espulsione diretta? Insulto o fraintendimento? Dopo la sfida tra Parma e Milan, vinta dai rossoneri per 3 a 1, tiene banco il caso legato all’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese si è visto sventolare il rosso da Maresca per una frase che tutt’ora suona ambigua e lascia diversi dubbi sulla decisione del direttore di gara. Ma La ricostruzione Partiamo dal contesto. Siamo sul due a zero per il Milan, quindi la partita è in ghiaccio. Il Parma spinge per riaprire la sfida il punteggio premia i rossoneri. Ma non è tutto. Ci sono altri paradossi in questa espulsione. Calhanoglu subisce una spinta nella propria metà campo, sul pallone vagante c’è uno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Serie A,haper meritarsi il cartellino rosso e l’espulsione diretta? Insulto o fraintendimento? Dopo la sfida tra Parma e Milan, vinta dai rossoneri per 3 a 1, tiene banco il caso legato all’espulsione di Zlatan. Il campione svedese si è visto sventolare il rosso daper una frase che tutt’ora suona ambigua e lascia diversi dubbi sulla decisione del direttore di gara. Ma La ricostruzione Partiamo dal contesto. Siamo sul due a zero per il Milan, quindi la partita è in ghiaccio. Il Parma spinge per riaprire la sfida il punteggio premia i rossoneri. Ma non è tutto. Ci sono altri paradossi in questa espulsione. Calhanoglu subisce una spinta nella propria metà campo, sul pallone vagante c’è uno ...

