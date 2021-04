Corea del Sud, a Seoul focus sul documentario “The Climate Limbo” (Di domenica 11 aprile 2021) L’Ambasciata d’Italia a Seoul ha dato il via ad una serie di proiezioni del documentario “The Climate Limbo” di Elena Brunello, destinate ad un pubblico di ONG ed associazione attive nel campo della tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, di professori universitari e scienziati e, soprattutto, di giovani Coreani. L’evento si colloca in vista del meeting “Youth4Climate: driving ambition”, che l’Italia ospiterà a Milano dal 28 al 30 settembre, subito prima della PreCop26. “Il nostro obiettivo, con queste proiezioni e dibattiti” ha detto l’Ambasciatore Federico Failla “consiste nel diffondere quanto più possibile nella società civile e tra i giovani Coreani informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, spiegando come si sta muovendo il nostro ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) L’Ambasciata d’Italia aha dato il via ad una serie di proiezioni del“The” di Elena Brunello, destinate ad un pubblico di ONG ed associazione attive nel campo della tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, di professori universitari e scienziati e, soprattutto, di giovanini. L’evento si colloca in vista del meeting “Youth4: driving ambition”, che l’Italia ospiterà a Milano dal 28 al 30 settembre, subito prima della PreCop26. “Il nostro obiettivo, con queste proiezioni e dibattiti” ha detto l’Ambasciatore Federico Failla “consiste nel diffondere quanto più possibile nella società civile e tra i giovanini informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, spiegando come si sta muovendo il nostro ...

Advertising

NicolaPorro : Il mitico Franco Battaglia ci spiega gli ingredienti del successo coreano nel contrasto alla #pandemia. Il confront… - diminiebop : ma come cazzo è possibile che non sappiamo niente del nord corea nel 2021 - goldrippin : NOOO in corea hanno le imitazioni del kinder - taestaetics : ho appena visto il video di marco di Seoul mafia che intervista Kang Nara,la ragazza scappata dalla Corea del Nord.… - LoreCavazz : RT @SwissFederalism: Sette unità del primo autocarro a celle a combustibile al mondo prodotto in serie hanno preso servizio in terra elveti… -