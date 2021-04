Conte | “Le vittorie di adesso valgono 6 punti Tanti non erano abituati alla pressione”

(Di domenica 11 aprile 2021) Un Antoniosoddisfatto della vittoria e della prestazione si è presentato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico dell’Inter dopo i treottenuti contro il Cagliari: “L’esultanza sul gol di Darmian? Mi piace ripeterlo. Le partite iniziano ad essere di meno e le. Il Milan aveva vinto e per noi era importante mantenere le distanze. Non è semplice ma ci stiamo abituando, perè la prima volta il trovarsi sottocosì, il giocare smepre per vincere. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, del nostro cammino. Nel giro di due stagioni siamo cresciuti tanto sotto tutti idi vista“. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta così Antoniola vittoria contro il Cagliari che vale l'undicesimo successo di fila e ... Abbiamo fratto 3pesanti in otto giorni, ma non bastano ancora. Restano otto partite e ...'L'esultanza? Uno scatto per abbracciare lo sforzo dei ragazzi' vedi anchepazzo di gioia ... Dopo queste trein otto giorni si sono meritati un giorno di riposo in più'.Poco dopo Conte inserisce Lautaro e Hakimi per Sanchez e Young. Al 32' arriva il gol partita. Grande giocata sia di Lukaku che di Hakimi. Il belga smarca con un tocco verticale il nuovo entrato ...Conte raggiante dopo l'11^ vittoria dell'Inter: 'I successi adesso valgono 6 punti'. vedi letture. Dopo il successo dell'Inter sul Cagliari, l'undicevisa vittoria consecutiva, il tecnico nerazzurro An ...