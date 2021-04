Amici, Valentin piomba sul ‘caso’ Martina: il post fiume dell’ex allievo (Di domenica 11 aprile 2021) L'ex allievo del talent show commenta la vicenda riguardante Martina Miliddi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 aprile 2021) L'exdel talent show commenta la vicenda riguardanteMiliddi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : Amici, Valentin piomba sul ‘caso’ Martina: il post fiume dell’ex allievo - riddick772 : @Lea_Sakura1 @LuBlue94 @RobyRoma6 Beh lei in quello è la numero uno. Mi ha stupito Valentin conoscendo quanto gli p… - VicolodelleNews : #Amici20 Arriva l’opinione del latinista #ValentinAlexandru sul caso #MartinaMiliddi e a tal proposito si accoda a… - blogtivvu : Ex ballerino di Amici difende Martina Miliddi e lancia una frecciatina ai professionisti: parla Valentin - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: In difesa di Martina Miliddi scende in campo (a sorpresa) un contestatissimo ballerino della scorsa edizione di #Amici20… -