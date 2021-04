20 main sponsor storici delle squadre di Serie A degli anni '90 (Di domenica 11 aprile 2021) La lista dei principali (e storici) sponsor che hanno legato il loro nome a quello dei club della Serie A degli anni '90. Leggi su 90min (Di domenica 11 aprile 2021) La lista dei principali (eche hanno legato il loro nome a quello dei club della'90.

Advertising

LucaAstigiano : @C1961Interista Cosa ci dici di Samsung nuovo main sponsor? Colpaccio di steven - signoramisa : Sto guardando #TheSerpent. Ma il main sponsor è Big Tobacco? - addjcted : @rainingcaffeine La Samsung glie ne avrà inviato uno nuovo per non fare figure di m con il main sponsor con il telefono distrutto - BezziIgor : @marcorighi59 @ZZiliani Non sapevo che i cinesi fossero main sponsor della FIGC. Mi giunge nuova questa - marcorighi59 : @BezziIgor @ZZiliani Dico chi è main sponsor della FJGC. Fai tu visto che ti sei sentito chiamsto in causa -