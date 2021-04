Sampdoria a caccia dei tre punti: il trend da invertire con il Napoli (Di sabato 10 aprile 2021) La Sampdoria si appresta ad ospitare il Napoli tra le mura del Ferraris: i blucerchiati vogliono invertire il trend negativo contro i partenopei Mancano meno di ventiquattrore alla sfida del Ferraris tra Sampdoria e Napoli. Le due formazioni stanno ultimando gli ultimi preparativi in vista del match con l’obiettivo di confermare l’ottimo stato di forma delle ultime giornate. I blucerchiati vogliono invertire un trend negativo che ormai dura da quasi dieci anni contro i partenopei: la Sampdoria, infatti, ha raccolto sei punti contro il Napoli dal 2010/11 ad oggi in Serie A (1V, 3N, 15P), meno che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo tra quelle affrontate almeno sette volte. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Lasi appresta ad ospitare iltra le mura del Ferraris: i blucerchiati voglionoilnegativo contro i partenopei Mancano meno di ventiquattrore alla sfida del Ferraris tra. Le due formazioni stanno ultimando gli ultimi preparativi in vista del match con l’obiettivo di confermare l’ottimo stato di forma delle ultime giornate. I blucerchiati voglionounnegativo che ormai dura da quasi dieci anni contro i partenopei: la, infatti, ha raccolto seicontro ildal 2010/11 ad oggi in Serie A (1V, 3N, 15P), meno che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo tra quelle affrontate almeno sette volte. L'articolo ...

Advertising

Alberto_Caccia : RT @allgoalsnapoli: Torna l'appuntamento con Club Napoli All News a due giorni da Sampdoria-Napoli. Vi proponiamo la trasmissione, andata i… - frankcoal1 : RT @allgoalsnapoli: Torna l'appuntamento con Club Napoli All News a due giorni da Sampdoria-Napoli. Vi proponiamo la trasmissione, andata i… - allgoalsnapoli : Torna l'appuntamento con Club Napoli All News a due giorni da Sampdoria-Napoli. Vi proponiamo la trasmissione, anda… - Dalla_SerieA : Diretta Milan-Sampdoria ore 12.30: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming -… - sportli26181512 : Diretta Milan-Sampdoria ore 12.30: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming: Riparte l'assalto dei ros… -