SailGp | Spithill completa la squadra e va alle Bermuda

(Di sabato 10 aprile 2021) James, timoniere di Luna Rossa, ha presentato il resto del team che lo accompagnerà nel, dove l’australiano guiderà la barca statunitense. La formazioneè stata ufficializzata con l’arrivo della, dove il 24 e il 25 aprile ci sarà la prima tappa della competizione. Entrano così nel team diDaniela Moroz, CJ Perez e Paul Campbell-James, oltre a Philippe Presti come caponatore. Moroz è stata quattro volte campione del mondo di Formula Kite e due volte Rolex Yachtswoman of the Year degli Stati Uniti insieme a Perez. Le due donne sono state scelte attraverso una selezionate per giovani atlete talentuose statunitensi lanciate dai canali social della barca americana. Paul Campbell-James è invece ...

Archiviata l'esperienza in America's Cup come timoniere di Luna Rossa nella storica finale contro Team New Zealand, James Spithill è già pronto per una nuova avventura, a bordo di uno dei catamarani F ...James Spithill si sta preparando per essere grande protagonista al SailGP, il prestigioso evento velico che inizierà nel weekend del 24-25 aprile alle Bermuda e che ci terrà compagnia per un anno inte ...