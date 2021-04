Problemi Axios risolti al 10 aprile, cosa fare se registro e Collabora ancora non funzionano (Di sabato 10 aprile 2021) Oramai nella giornata di ieri 9 aprile si è assistito al progressivo superamento dei Problemi Axios. Il registro elettronico ha lentamente ripreso a funzionare e lo stesso rientro alla normalità sta interessando anche la piattaforma Collabora, così tanto utilizzata negli ultimi tempi per la didattica a distanza. Dallo scorso weekend, le gravi anomalie al servizio in uso da un gran numero di istituti scolastici italiani hanno reso vani tutti i tentativi di accesso alla piattaforma sia da app che da web. L’ultimo bollettino della settimana da parte dello staff tecnico di Axios, metteva in evidenza la necessità di ulteriori verifiche di sicurezza dopo l’attacco hacker subito. Si era ipotizzato un ritorno alla normalità entrò lunedì prossimo ma, con un certo anticipo, già in questo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Oramai nella giornata di ieri 9si è assistito al progressivo superamento dei. Ilelettronico ha lentamente ripreso a funzionare e lo stesso rientro alla normalità sta interessando anche la piattaforma, così tanto utilizzata negli ultimi tempi per la didattica a distanza. Dallo scorso weekend, le gravi anomalie al servizio in uso da un gran numero di istituti scolastici italiani hanno reso vani tutti i tentativi di accesso alla piattaforma sia da app che da web. L’ultimo bollettino della settimana da parte dello staff tecnico di, metteva in evidenza la necessità di ulteriori verifiche di sicurezza dopo l’attacco hacker subito. Si era ipotizzato un ritorno alla normalità entrò lunedì prossimo ma, con un certo anticipo, già in questo ...

