Paura per Gianluca Grassadonia, malore in panchina a Brescia Un pomeriggio di grande Paura quello di oggi per Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara: malore in panchina a Brescia. Grande Paura ma per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza seria oggi allo stadio "Rigamonti" di Brescia durante la partita tra la formazione di casa e gli ospiti del Pescara. I momenti drammatici si sono consumati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura in Brescia - Pescara: l'allenatore Grassadonia sviene in panchina Paura oggi allo stadio 'Rigamonti' di Brescia al 40' del secondo tempo della gara Brescia - Pescara ... Il tecnico pescarese dopo essere stato soccorso è rientrato con le sue gambe negli spogliatoi per ...

Serie B, Lecce ko: la Salernitana si avvicina. Monza, Brocchi trema ROMA - Il Lecce che scivola, la Salernitana che sogna, il Monza che crolla e la paura a Brescia: la 33 ª giornata di Serie B , dopo l' 1 - 0 della capolista Empoli sulla Reggiana , ...sull'Entella per 3 ...

NBA, paura per Oladipo: esce dal campo tenendosi il ginocchio destro. VIDEO Sky Sport Calcio: Pescara, tecnico Grassadonia sviene in panchina durante match con Brescia Brescia, 10 apr. - (Adnkronos) - Momenti di paura per l'alleatore del Pescara, Gianluca Grassadonia. Nel finale del match, valido per la 33/a giornata di Serie B con il Brescia e terminato 1-1, il ...

De Rossi agli amici: "Ho avuto paura" L’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi ha spiegato in un video inviato agli amici perché ha deciso di farsi ricoverare allo Spallanzani: “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andav ...

