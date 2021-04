Pagelle Spezia Crotone 3-2 | Erlic eroe a sorpresa | Luperto in affanno VOTI

(Di sabato 10 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-3-3): Provedel 6; Salva Ferrer 5,5 (69? Vignali 6),7,5, Ismajli 6, Marchizza 6; Pobega 5,5 (83? Galabinov s.v.), Ricci 5,5 (46? Leo Sena 6), Maggiore 6,5; Gyasi 5 (46? Farias 6), Nzola 5, Verde 6,5 (69? Agudelo 6,5).(4-3-1-2): Cordaz 5,5; Djdji 6,5, Golemic 5,5,5; Molina 6 (69? Zanellato 6), Petriccione 5,5, Benali 6,5 (39? Magallan 6), Reca 6, ...

Spezia-Crotone, le pagelle di CalcioWeb. Si è concluso un vero e proprio scontro per la salvezza, tutti i voti del match di campionato ...