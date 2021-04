Morata: «Alice è la prima persona a cui penso quando segno» (Di sabato 10 aprile 2021) Alvaro Morata racconta il suo amore per Alice Campello: ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juve sulla compagna Alvaro Morata, ospite di Verissimo, racconta il suo amore per Alice Campello. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LA FAMIGLIA – «Tutto bene, stavamo guardando la mamma e non è facile tenerli così calmi. Avere una famiglia solida per me è stata la fortuna più grande. penso che avremo altri bambini in futuro, e Alice è la mia forza principale. quando segno lei è la prima persona che mi viene in mente, lei è il nostro orgoglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Alvaroracconta il suo amore perCampello: ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juve sulla compagna Alvaro, ospite di Verissimo, racconta il suo amore perCampello. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LA FAMIGLIA – «Tutto bene, stavamo guardando la mamma e non è facile tenerli così calmi. Avere una famiglia solida per me è stata la fortuna più grande.che avremo altri bambini in futuro, eè la mia forza principale.lei è lache mi viene in mente, lei è il nostro orgoglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

