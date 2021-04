Michel risponde alle critiche sul Sofagate: «Non dormo bene la notte, rivedo quella scena decine di volte» (Di sabato 10 aprile 2021) Non si placano le polemiche per l’atteggiamento tenuto da Charles Michel durante l’incontro tra le istituzioni europee e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Mentre le autorità di Ankara accusano la delegazione europea di «aver voluto tenere in disparte Ursula von der Leyen», diversi europarlamentari hanno criticato «la misoginia di Erdogan e l’inerzia di Michel». Al presidente del Consiglio europeo sono arrivate, copiose, le richieste di dimissioni. Prima con un post su Facebook e poi in un’intervista rilasciata a un pool di giornalisti – in l’Italia è stata pubblicata dal Sole 24 Ore -, Michel ha spiegato: «Mi spiace molto per l’accaduto. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne. Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte e che ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Non si placano le polemiche per l’atteggiamento tenuto da Charlesdurante l’incontro tra le istituzioni europee e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Mentre le autorità di Ankara accusano la delegazione europea di «aver voluto tenere in disparte Ursula von der Leyen», diversi europarlamentari hanno criticato «la misoginia di Erdogan e l’inerzia di». Al presidente del Consiglio europeo sono arrivate, copiose, le richieste di dimissioni. Prima con un post su Facebook e poi in un’intervista rilasciata a un pool di giornalisti – in l’Italia è stata pubblicata dal Sole 24 Ore -,ha spiegato: «Mi spiace molto per l’accaduto. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne. Vi assicuro che da allora nonlae che ...

