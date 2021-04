Lutto a Cervicati | Franco Giglio morto schiacciato dal trattore

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 aprile 2021) È rimastodal suoin contrada Peruccio a(Cosenza). Ècosì l’agricoltore. L’uomo di 60 anni è stato travolto dal mezzo. Sotto choc la moglie e i quattro figli, insieme a tutta la piccola comunità del Cosentino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di San Marco Argentano. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Ma pernon c’è stato nulla da fare.avrebbe provato a lanciarsi nel vuoto quando ilstava iniziando a capovolgersi ma non avrebbe fatto in tempo e sarebbe rimasto investito sotto il mezzo in un canneto nei pressi d’una scarpata sottostante al terreno dove stava lavorando. A fare la tragica ...