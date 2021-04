Luka Jovic: cosa lo aspetta in futuro? (Di sabato 10 aprile 2021) Bisognerà attendere il mercato estivo per conoscere la prossima squadra di Luka Jovic. Per ora nell’immediato lo attende il ritorno al Real Madrid. L’attaccante serbo a fine stagione terminerà infatti il prestito all’Eintracht Francoforte, squadra dalla quale è stato prelevato dai Blancos nell’estate 2019 per €60mln. La destinazione naturale di Jovic sarà quindi Madrid ma chissà che in futuro il mercato possa riservagli qualche novità. Jovic: Sarò in grado di parlare del mio futuro solo tra un po’ Per il momento il passaggio di Jovic nella capitale spagnola non ha reso quanto aspettato. Nella passata stagione infatti è partito titolare in sole 11 partite segnando appena 2 gol e fornendo 2 assist in tutte le competizioni. Quest’estate è tornato a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Bisognerà attendere il mercato estivo per conoscere la prossima squadra di. Per ora nell’immediato lo attende il ritorno al Real Madrid. L’attaccante serbo a fine stagione terminerà infatti il prestito all’Eintracht Francoforte, squadra dalla quale è stato prelevato dai Blancos nell’estate 2019 per €60mln. La destinazione naturale disarà quindi Madrid ma chissà che inil mercato possa riservagli qualche novità.: Sarò in grado di parlare del miosolo tra un po’ Per il momento il passaggio dinella capitale spagnola non ha reso quantoto. Nella passata stagione infatti è partito titolare in sole 11 partite segnando appena 2 gol e fornendo 2 assist in tutte le competizioni. Quest’estate è tornato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Luka Jovic Real Madrid vs Barcelona: la storia del Clásico spagnolo ...I blancos hanno perso 3 - 2 in Champions contro lo Shaktar Donetsk con reti di Vinicius e Luka ... Davanti Jovic, Asensio e Rodrygo. Nel Clasico probabili rientri di Benzema, Kroos e Sergio Ramos. Dentro ...

Real Madrid, torna un attaccante Spread the love Luka Jovic tornerà al Real Madrid al termine della...

Luka Jovic: cosa lo aspetta in futuro? Periodico Daily - Notizie Luka Jovic: cosa lo aspetta in futuro? Che ne sarà di Jovic? Nello scorso mercato estivo era stato cercato dalla Roma, ora c’è grande curiosità nel sapere cosa farà Jovic in futuro ...

Real Madrid, torna un attaccante Commenta per primo Luka Jovic tornerà al Real Madrid al termine della stagione. “Tutti sanno che sono ufficialmente un giocatore del Real Madrid, mi sembra logico che tornerò lì a fine stagione.”, ha ...

