Juve Genoa | i convocati di Ballardini | out Czyborra e Strootman

(Di sabato 10 aprile 2021) Davideha diramato la lista deiper la gara contro la; tre assenze nelDavide, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara contro la. Sono tre gli assenti nella squadra rossoblu: Luca Pellegrini, ormai lontano dal campo da diverse settimane, non sarà della sua gara da ex. Mancheranno domani anche, in evidenza in Coppa Italia con il gol a Buffon e, squalificato per la sfida dello Stadium. Ecco l’elenco. L’elenco deiper #ntuspic.twitter.com/cCD8BIA3vn —CFC (@CFC) April 10, 2021 L'articolo proviene da Calcio News ...

Commenta per primo Ilha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la. Portieri : Marchetti, Paleari, Perin Difensori : Biraschi, Criscito, Goldaniga, Masiello, Onguene, Zapata, Zappacosta ...Andrea Pirlo si aspetta di vedere anche domani collascesa in campo nel recupero di mercoledì. "La mia serenità è quella di prima, gli obiettivi non cambiano, abbiamo il dovere di fare ...Il Genoa al termine di questa stagione dovrà pensare al mercato ... L'estremo difensore, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, potrebbe avere più di una possibilità. In questi giorni, ...Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv. Analizziamo le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida per la 30^ giornata di Serie A, domani a Torino.