Il maresciallo Badoglio e la circolare su AstraZeneca I dubbi di Celotto

(Di sabato 10 aprile 2021) “… Ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, … si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino”. Rileggo ladel ministero della Salute sul vaccino, anzi Vaxzevria per come si chiama ora, che mi ha fatto tornare in mente il drammatico proclama didell’8 settembre: “Le forze italiane… però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. Stupisce l’ambiguità della determinazione ministeriale: ma il vaccino è autorizzato per chi ha più di 18 anni o più di 60? Ma che devono fare coloro che hanno già ricevuto la prima dose? Andiamo con ordine. Come sappiamo ...