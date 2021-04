Giro dei Paesi Baschi 2021, Alejandro Valverde: “E’ stata una tappa durissima, purtroppo non sono riuscito a resistere all’accelerazione di Roglic” (Di sabato 10 aprile 2021) Alejandro Valverde, a quasi quarantuno anni, si sta rendendo protagonista di un 2021 incredibile. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver vinto il GP Miguel Indurain e aver sfornato ottime prestazioni alla Volta a Catalunya, è stato uno dei migliori anche al Giro dei Paesi Baschi che si è appena concluso. Nell’odierna frazione finale di Arrate, la quale ha regalato spettacolo per sessanta chilometri, Valverde è riuscito a conquistare il terzo posto alle spalle di David Gaudu e Primoz Roglic. Il murciano, dopo aver seguito insieme a Roglic l’attacco in discesa degli Astana che ha fratturato il gruppo, ha avuto un passaggio a vuoto sull’erta di Krabelin, mentre il sopraccitato sloveno stava facendo il forcing. ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021), a quasi quarantuno anni, si sta rendendo protagonista di unincredibile. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver vinto il GP Miguel Indurain e aver sfornato ottime prestazioni alla Volta a Catalunya, è stato uno dei migliori anche aldeiche si è appena concluso. Nell’odierna frazione finale di Arrate, la quale ha regalato spettacolo per sessanta chilometri,a conquistare il terzo posto alle spalle di David Gaudu e Primoz. Il murciano, dopo aver seguito insieme al’attacco in discesa degli Astana che ha fratturato il gruppo, ha avuto un passaggio a vuoto sull’erta di Krabelin, mentre il sopraccitato sloveno stava facendo il forcing. ...

